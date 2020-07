Η Σέλτικ ανακοίνωσε την μεταγραφή του Μπάρκα [εικόνες & βίντεο]

Παίκτης της Σέλτικ είναι και επίσημα από σήμερα ο Βασίλης Μπάρκας.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε σήμερα από την πρωταθλήτρια Σκωτίας. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 26χρονος διεθνής τερματοφύλακας έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και οι απολαβές του θα κυμαίνονται κοντά στις 600.000 ευρώ

Θυμίζουμε ότι το deal «έκλεισε» με την Σέλτικ να δίνει 5 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ και συν 1 εκατ. μπόνους από συμμετοχές σε επιτυχίες της σκωτσέζικης ομάδας.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Σκωτίας, ο Μπάρκας αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος την Κυριακή απέναντι στη Χάμιλτον. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε με το... καλημέρα βασικό κάτω από τα δοκάρια.

🟢 "It’s a dream to come to one of the biggest teams in Europe, and I can’t wait to play for Celtic.



Winning medals and trophies is why I came here. I want to win 10 in-a-row, and I want to help us get into the Champions League." ⚪️ #WelcomeBarkas 🧤🇬🇷