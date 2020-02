Στον β΄ γύρο του τουρνουά της Ντόχα προκρίθηκε η Σάκκαρη [βίντεο]

Πολύ σημαντική νίκη και πρόκριση για την Μαρία Σάκκαρη στην Ντόχα.

Στον δεύτερο γύρο του διεθνούς τουρνουά της Ντόχα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια γιόρτασε την αναρρίχησή της στην πρώτη 20άδα της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά στην καριέρα της, με νίκη 6-4, 6-3 επί της Γερμανίδας Τζούλια Γκόργκες, που βρίσκεται στο Νο 36 του κόσμου, αλλά στο παρελθόν έχει φτάσει μέχρι το Νο 9.

Μια σπουδαία νίκη για την Μαρία, που είχε 13 winners και μόλις 6 αβίαστα λάθη, έναντι 19-33 της Γερμανίδας αντίστοιχα. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη σε πέντε παιχνίδια απέναντι στην Τζούλια Γκόργκες για την Ελληνίδα τενίστρια.



.@mariasakkari withstands a rally from Goerges to win the first set, 6-4. #QTO2020 pic.twitter.com/2MiBYbtz8B