Ο Ρόδρι γλέντησε με την ψυχή του τη νίκη της Χρυσής Μπάλας -Δείτε βίντεο από το πάρτι μετά την απονομή - iefimerida.gr

Την άξιζε από την αρχή μέχρι το τέλος και δίκαια ξεφάντωσε. Ο λόγος για τον Ρόδρι, ο οποίος μετά την απονομή της Χρυσής Μπάλας γλέντησε με την ψυχή του.

Το βράδυ της Δευτέρας 28/10/2024 θα του μείνει αξέχαστο.

Κέρδισε την Χρυσή Μπάλα και μαζί με οικογένεια, φίλους και συμπαίκτες ξεφάντωσε, όσο του επέτρεπε και το τραυματισμένο πόδι του.

Ρόδρι: Γλέντησε με την ψυχή του την Χρυσή Μπάλα

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media ο αμυντικός μέσος της Σίτι και της εθνικής Ισπανίας είχε δώσει το σύνθημα για να ξεκινήσει το πάρτι από το λεωφορείο που μετέφερε αυτόν και την παρέα του στο εστιατόριο που είχε κλείσει.

Παραφράζοντας το «Free from Desire» σε «Rodri is on fire» τραγουδούσε μαζί με την παρέα του κρατώντας το βαρύτιμο ατομικό τρόπαιο στα χέρια του.

Η Μάντσσστερ Σίτι έδωσε στη δημοσιότητα ακόμα ένα βίντεο από το εστιατόριο, στο οποίο Ρούμπεν Ντίας και Ρόδρι φαίνονται το ζουν με την ψυχή τους τραγουδώντας ξανά «Rodri's on fire» αλλά και το «Bella Ciao».