Ράλλυ Ακρόπολις: Δωρεά 10.000 ευρώ του Νεβίλ στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» - iefimerida.gr

Το ποσό των 10.000 ευρώ δώρισε ο Τιερί Νεβίλ -όπως είχε δεσμευθεί εφόσον αναδεικνυόταν νικητής στο Ράλλυ Ακρόπολις- στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία», της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «κάνουν μια τόσο καταπληκτική δουλειά στην Ελλάδα για να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρηγορητικής φροντίδας σε ενήλικες ασθενείς με καρκίνο και ασθενείς με ALS (νευροεκφυλιστική πάθηση)».

Ο Βέλγος οδηγός, με ευρύ φιλανθρωπικό έργο, κάνει ανάλογες κινήσεις ανθρωπιάς σε κάθε χώρα όπου ο ίδιος συμμετέχει σε Αγώνες WRC. Για την ενέργειά του αυτή δέχθηκε τα συγχαρητήρια του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος τόνισε ότι «... ο αθλητισμός πρεσβεύει πανανθρώπινες αξίες (ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό, συμπερίληψη) και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως όχημα ευαισθητοποίησης, πολιτισμού και παιδείας, με πράξεις ανιδιοτελούς προσφοράς και αλληλεγγύης, τον κοινό αξιακό κώδικα του αθλητισμού με την κοινωνία».

Ο υφυπουργός Αθλητισμού προσθέτει σε ανάρτησή του στο facebook τα εξής: «Βάσει αυτής της φιλοσοφίας προσκαλέσαμε και συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της εκκίνησης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με την υπερειδική στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (κάλυψε τον 4ήμερο Αγώνα με 210 μέλη του σε ΟΑΚΑ, Λουτράκι και Στερεά Ελλάδα), καθώς και μέλη Κοινωνικών Δομών, Ενεργών Πολιτών και Εθελοντικών Οργανώσεων, που προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως:

- Το Χαμόγελο του Παιδιού

- Η Πίστη - σύλλογος για παιδιά με καρκίνο

- ΑμΚΕ Καρκινάκι - για τον καρκίνο παιδικής ηλικίας

- Φιλοξενία Ουκρανών Προσφύγων στη Ραφήνα

- Be My Hero - εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

- Παιδικά Χωριά SOS

- Make a Wish - οργανισμός εκπλήρωση ευχών παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες

- Άλμα Ζωής - Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο μαστού

- Η Χαρά - κέντρο ατόμων με σοβαρές αναπηρίες (βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down)

- Φλόγα - σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλαστική ασθένεια

- Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών

- Ηλιαχτίδα - Παγκρήτιος σύλλογος γονέων και φίλων παιδιών με νεοπλασία

- Αλληλεγγύη - εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ Ηρακλείου Κρήτης

- Σύνδεσμος μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου & Νόμου Ηρακλείου,

ενώ οι 403 Εθελοντές μας -υπερπολύτιμοι για την άψογη διεξαγωγή των 16 Ειδικών Διαδρομών του Αγώνα- προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τοπικούς φορείς προσφοράς και εθελοντισμού».

«Συνεργαζόμαστε, συμπορευόμαστε με κοινές πρωτοβουλίες, αγκαλιάζουμε με όλες τις δυνάμεις μας τις δράσεις τους. Και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και γνώμονα τη στήριξη στο συνάνθρωπο και την άδολη προσφορά, διότι ο αθλητισμός βρίσκεται πάντοτε στην υπηρεσία της κοινωνίας» καταλήγει ο Λευτέρης Αυγενάκης.