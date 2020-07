«Βόμβα» από τη RAI: «Πάει στο Μιλάνο ο πατέρας του Μέσι για να μιλήσει με την Ίντερ»

Eίδηση-βόμβα για τον Λιονέλ Μέσι μετέδωσε το ιταλικό ραδιόφωνο «RAI».

Όπως μεταδόθηκε στον ιταλικό σταθμό, ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, και ατζέντης του, θα μεταβεί το επόμενο διάστημα στο Μιλάνο ώστε να συζητήσει το ενδεχόμενο μετακίνησης του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Ίντερ!

Η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, με το δημοσίευμα να υποστηρίζει πως εφόσον ο Μέσι αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα τότε η Ίντερ φαντάζει ως ο πιθανότερος προορισμός του. Εφόσον το συμβόλαιο του Μέσι παραμείνει ίδιο όπως με αυτό που έχει στους Καταλανούς, η Ίντερ θα πληρώνει λιγότερα χρήματα, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά στην εφορία ανάμεσα στις δύο χώρες.

🚨 💣 Secondo quanto riportato da Radio Rai, il padre di Lionel #Messi sarà in estate a Milano per trattare il passaggio del figlio in Italia con l'#Inter candidata numero uno. #FCBarcelona #FCB Trovate la notizia riportata su @TuttoMercatoWeb