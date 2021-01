Premier League: Θετικός στον κορωνοϊό ο Αγουέρο

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Σέρχιο Αγουέρο.

Ο Σέρχιο Αγουέρο διανύει πιθανότατα τους τελευταίους μήνες του στη Μάντσεστερ Σίτι και θα ήθελε να αφήσει μία τελευταία καλή ανάμνηση στους φίλους της ομάδας, αλλά η ατυχία δεν λέει να τον αφήσει ήσυχο. Όντας ήδη σε καραντίνα τις τελευταίες ημέρες, λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, ο Αργεντινός επιθετικός γνωστοποίησε σήμερα μέσω twitter ότι βρέθηκε και ο ίδιος θετικός και μάλιστα έχει κάποια συμπτώματα, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι αυτά.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!