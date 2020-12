Premier League: Κλείνουν τα γήπεδα της Λίβερπουλ και Εβερτον για τον κόσμο -Για τα μέτρα κορωνοϊού

Κλείνουν οι πόρτες στα γήπεδα των Λίβερπουλ («Άνφιλντ») και Έβερτον («Γκούντισον Παρκ»), καθώς η περιφέρεια του Λίβερπουλ συμπεριλήφθηκε από την Τετάρτη στην «Κατηγορία 3» των περιορισμών λόγω κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία.

Οπως ανακοίνωσαν τα δύο κλαμπ της Premier League, που θα στερηθούν την παρουσία (και) των 2.000 θεατών που επιτρεπόταν μέχρι τώρα στους εντός έδρας αγώνες τους.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη (30/12) ότι η περιοχή της πόλης του Λίβερπουλ θα «ανέβει» στην «Κατηγορία 3» από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (31/12), στο πλαίσιο του περιορισμού της νέας παραλλαγής του κορονοϊού εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τους περιορισμούς της «Κατηγορίας 3», όλα τα επαγγελματικά αθλητικά γεγονότα θα διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες μέχρι νεωτέρας.

Η πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα Λίβερπουλ θα δώσει τα τρία επόμενα παιχνίδια εκτός έδρας (συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα Κυπέλλου με την Άστον Βίλα), ενώ θα επιστρέψει στο «Άνφιλντ» στις 17 Ιανουαρίου για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.

We will move back to playing games behind closed doors following the government's announcement that the Liverpool City Region has been placed in Tier 3 restrictions.

Η δε Έβερτον θα υποδεχθεί την Παρασκευή (1/1) τη Γουέστ Χαμ χωρίς κόσμος ενώ αντίστοιχα κεκλεισμένων των θυρών θα είναι κι ο αγώνας της για το Κύπελλο Αγγλίας με τη Ρόδεραμ στις 9/1.

We can confirm that, following the Government’s announcement the Liverpool City Region is moving into Tier Three of the national COVID-19 restrictions from midnight tonight, we won't be able to welcome fans to Goodison until further notice, including Friday's game with West Ham.