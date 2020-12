Ποδόσφαιρο: Νεκρός ο 25χρονος Νοτιοαφρικανός Μαντίσα σε τροχαίο

Τη ζωή του στην άσφαλτο «άφησε» ο ποδοσφαιριστής Μοτιέκα Μαντίσα.

Η είδηση του θανάτου το 25χρονου αμυντικού προκάλεσε θλίψη σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους της Νότιας Αφρικής. Ο Μαντίσα σκοτώθηκε σε δυστύχημα σήμερα το πρωί λίγο μετά τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Μαμέλοντι Σάνταουνς, όπου αγωνιζόταν από το 2016. Ο Μαντίσα ήταν διεθνής με την Νότια Αφρική και είχε είχε 13 συμμετοχές κι ένα γκολ με την εθνική ομάδα.

