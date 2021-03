Ποδόσφαιρο: Ο Δημήτρης Γραμμόζης νέος προπονητής της Σάλκε

Ο Δημήτρης Γραμμόζης είναι ο νέος προπονητής της Σάλκε.

Η Σάλκε ανακοίνωσε ότι ο 42χρονος Έλληνας προπονητής αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της γερμανικής ομάδας, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2022. Ετσι, ο Γραμμόζης θα παραμείνει ανεξάρτητα αν παραμείνουν ή όχι στην Μπουντεσλίγκα. Η Σάλκε, ύστερα από 23 αγωνιστικές, βρίσκεται στην τελευταία θέση με εννιά βαθμούς και στο -9 από την 16η Αρμίνια Μπίλεφελντ, η οποία είναι στη ζώνη των μπαράζ.

"Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Δημήτρης Γραμμόζης είναι ο σωστός προπονητής για να αναλάβει το τελευταίο τρίτο της σεζόν. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση, αλλά απομένουν 11 αγωνιστικές στην Bundesliga. Θέλουμε όσο περισσότερη επιτυχία γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια" σχολίασε ο Πίτερ Κνέμπελ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα αθλητικά ζητήματα της ομάδας.

"Ανυπομονώ γι' αυτή την εμπειρία. Θα αξιοποιήσουμε το λίγο χρονικό διάστημα για να αποκτήσω εικόνα της ομάδας μας. Φυσικά θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη κόντρα στη Μάιντς" δήλωσε με τη σειρά του ο Γραμμόζης.

