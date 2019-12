«Πηγαίνει στον Ολυμπιακό ο Ζοάο Καρβάλιο»

Στο προσκήνιο επανέρχεται το όνομα του Ζοάο Καρβάλιο για τον Ολυμπιακό.

Ο Άλαν Νίξον, δημοσιογράφος που παρακολουθεί στενά το ρεπορτάζ της Νότιγχαμ Φόρεστ, ανέφερε αρχικά πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις με το μέλλον του Πορτογάλου μέσου.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση φίλου της αγγλικής ομάδας αν ο 22χρονος άσος πηγαίνει στους Πειραιώτες, εκείνος απάντησε θετικά και μένει να φανεί αν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη αναφορά του Βρετανού ρεπόρτερ, ο οποίος υποστηρίζει πως η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου 12 εκατ. ευρώ και δεν πρόκειται για δανεισμό του παίκτη.

Δείτε τα tweets του Βρετανού δημοσιογράφου:

Hoping for some clarity on Carvalho shortly. https://t.co/sxZlCppB89