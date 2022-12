Πρωτοπόρος και στο μάρκετινγκ ο Πελέ: Όταν πληρώθηκε 120 χιλ. δολάρια για... να δέσει τα κορδόνια του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Πελέ κάποτε πληρώθηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 120.000 δολαρίων, μόνο για να δέσει τα κορδόνια του πριν από αγώνα του Μουντιάλ.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου που έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 82 ετών, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, θεωρείται πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα γύρω από το λαοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη. Ένα από αυτά έχει να κάνει και με το μάρκετινγκ.

Ο Πελέ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα και ψηφίστηκε από τη FIFA ως ο ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα. Πολλοί θεωρούν πως ο «βασιλιάς» ήταν πάνω και από το ίδιο το ποδόσφαιρο, ενώ αναμφισβήτητα θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος.

Ήταν ο σταρ της τότε εποχής και όσον αφορά τις συμφωνίες μάρκετινγκ, ήταν μια προσωπικότητα με ζήτηση. Όλες οι εταιρείες ήθελαν απεγνωσμένα την υπογραφή του Πελέ, αλλά ήταν η Puma με την οποία συνδέθηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Το απόλυτο μάρκετινγκ «τρικ» της Puma με τον Πελέ

Η ιστορία των αδελφών Άντολφ και Ρούντολφ Ντάσλερ και η ίδρυση δύο διαφορετικών εταιρειών στον χώρο της αθλητικής ένδυσης είναι γνωστή. Τα αδέλφια τράβηξαν χωριστούς δρόμους, με τον πρώτο να δημιουργεί την Adidas και τον δεύτερο να ηγείται της Puma.

Οι δύο εταιρείες είχαν βάλει στο... μάτι τον Βραζιλιάνο αστέρα, όταν η δημοτικότητά του ήταν στα ύψη. Ο «βασιλιάς» ήταν πολύ ακριβός για να τον υπογράψουν και δημιουργήθηκε ένα «σύμφωνο Πελέ» με το οποίο και οι δύο ορκίστηκαν να μην κυνηγήσουν τον πιο διάσημο αθλητή του κόσμου.

Ωστόσο, η Puma κατάφερε και απέσπασε την υπογραφή του Πελέ το 1970 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού. Πλήρωσε στον Βραζιλιάνο ένα τεράστιο ποσό για να φορέσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια της στον προημιτελικό με αντίπαλο το Περού.

Σε μια ιδιοφυή κίνηση μάρκετινγκ, οι άνθρωποι της εταιρείας αιτήθηκαν να ζητήσει από τον διαιτητή λίγο χρόνο, προκειμένου να δέσει τα κορδόνια του πριν από τη σέντρα. Μέρος του πρότζεκτ ήταν και ένας εικονολήπτης, ο οποίος έκανε ζουμ τη στιγμή εκείνη.

Η Βραζιλία νίκησε το Περού με 4-2 και έφτασε μέχρι το τέλος, με τον Πελέ να σκοράρει στον τελικό με 4-1 επί της Ιταλίας και να σφραγίζει ένα ιστορικό τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εταιρεία κατάφερε να κάνει ρεκόρ πωλήσεων εκείνο το έτος.

Η παγκόσμια απήχηση του Πελέ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και δεν υπάρχει αμφιβολία για την επίδραση που είχε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η ιστορική αυτή στιγμή προετοιμαζόταν για χρόνια, όπως ανέφερε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Joe Pompliano.

Την παραπάνω ιστορία αναφέρει στο βιβλίο της και η Barbara Smit με τίτλο «Sneaker Wars: The Enemy Brothers Who Founded Adidas and Puma and the Family Feud That Forever Changed the Business of Sports».

