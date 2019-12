Πεδίο μάχης το Παρίσι: Ξύλο μεταξύ οπαδών Παρί Σεν Ζερμέν και Γαλατασαράι [βίντεο]

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί το Παρίσι μετά από πολύωρες οδομαχίες ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Γαλατασαράι, λίγο πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Σημειώνεται ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη περάσει στη φάση των 16 ως πρώτη, ενώ η Γαλατασαράι θέλει μόνο νίκη απόψε στο Παρίσι και στραβοπάτημα της Μπριζ στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.



WE ARE THE BEST!#ultrAslan pic.twitter.com/aCbGW1f3gO