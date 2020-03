Η Παρί Σεν Ζερμέν... ονειρεύεται δανεικό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο [βίντεο]

Το πρωί της Τρίτης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε μια θέση στο ρόστερ της Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλευρό των δύο παικτών που του αρέσουν όσο λίγοι, του Νεϊμάρ και του Κιλιάν Εμπαπέ.

Λίγες ώρες αργότερα, η γαλλική ομάδα όχι μόνο του απάντησε, αλλά του εξήγησε ότι θέλει να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από τους Μιλγουόκι Μπακς. "Φανταστείτε αυτή την επίθεση! Ο Νεϊμάρ κι ο Εμπαπέ να κατεβαίνουν από τις δύο πλευρές και ο Γιάννης στην περιοχή! Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να τελειώσει η σεζόν και να τελειώσει και η δική σου με τους Μπακς, μπορούμε όμως να ονειρευόμαστε ότι θα σε πάρουμε δανεικό, ε Γιάννη; Οι οπαδοί θα τρελαθούν" έγραψαν οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν στο Twitter.





Imagine that attack! 😍@neymarjr and @KMbappe blazing down the wings with @Giannis_An34 in the box. 🏀⭐️



Obviously the priority is to finish our season and your season with the @Bucks, but we can dream about a loan move can't we, Giannis? 🤪



Fans be like ... https://t.co/vCJ5WPbZPp pic.twitter.com/0EV09paeuK