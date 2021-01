Παπασταθόπουλος: Επίσημα τέλος από την Αρσεναλ

Έπεσαν οι τίτλοι τέλους ανάμεσα στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και την Αρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν το διαζύγιο με τον Έλληνα αμυντικό, τον οποίο ευχαρίστησαν για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο 32χρονος στόπερ μετακόμισε στους Λονδρέζους το καλοκαίρι του 2018 από την Ντόρτμουντ και φόρεσε τη φανέλα τους για 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent