ΠΑΟΚ: Η νέα εμφάνιση για την επόμενη σεζόν [βίντεο]

Αποκαλυπτήρια για τη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι Θεσσαλονικείς με βίντεο παρουσίασαν την πρώτη εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν, με τους Ζαμπά, Πέλκα και Σβαμπ να εκτελούν χρέη μοντέλων, ενώ για την ανάγκη της παρουσίασης επιστρατεύτηκαν και οπαδοί τοι «Δικεφάλου».

Η νέα εμφάνιση έχει λεπτές, ασπρόμαυρες, κάθετες ρίγες, που διακρίνονται και στα μανίκια της εμφάνισης.

Our colours. Our stripes. Our shirt. This is our Home Kit for Season 2020-21 #PAOK #RiseUp pic.twitter.com/3ZKvIf1Cme