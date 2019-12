ΠΑΟΚ: Backstage από το «Home Alone» με Δέσποινα Βανδή και ρεσιτάλ Φερέιρα [βίντεο]

Το «Home Alone» του ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Πέλκα… έσπασε τα ταμεία μιας και έκανε αίσθηση.

Τώρα, έρχεται το backstage να προσφέρει και πάλι άφθονο γέλιο. Ο Δημήτρης Πέλκας, που ανέλαβε τον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στο… ασπρόμαυρο «Home Alone», αποκαλύπτει τα «μυστικά» της ερμηνείας του ενώ ο Αμπέλ Φερέιρα δεν μπορεί να… συγκεντρωθεί με τον νεαρό μεσοεπιθετικό την ώρα των γυρισμάτων. Όπως αποκαλύπτει ο άσος του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το ρόλο άκουσε 20.000 φορές το τραγούδι «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή.

Δείτε το νέο απολαυστικό βίντεο:

Can the backstage be even better that the actual Xmas Project II?? Of course it can. If not we did something wrong!! #XmasIsHere #PAOKTV #backstage pic.twitter.com/6YEHsvccyt