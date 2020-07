Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα ο Νικ Καλάθης

Τους τίτλους τέλους με τον Νικ Καλάθη έβαλε και επίσημα ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν τον πρώην αρχηγό τους και τον ευχαρίστησαν για τις υπηρεσίες που πρόσφερε για συνολικά οκτώ χρόνια.

Έτσι, έκλεισε και τυπικά ο δεύτερος κύκλος του 31χρονου στο «τριφύλλι», που ξεκίνησε από το 2015, ενώ νωρίτερα ο διεθνής γκαρντ είχε αγωνιστεί από το 2009 μέχρι το 2012.

Στο μεταξύ, είναι γνωστός ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Νικ Καλάθη, καθώς ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα και το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση.

«Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! Για πάντα στις καρδιές μας!» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ για τον Νικ Καλάθη.

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί!💚​

Για πάντα στις καρδιές μας! 🙏☘​

​

Thank you @Nick_Calathes15! It’s been 8 wonderful years together!💚​

Forever in our hearts! 🙏☘​

