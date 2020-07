Παναθηναϊκός: «Πράσινος» και επίσημα ο Νέντοβιτς [εικόνα]

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Νέντοβιτς.

Ο 29χρονος Σέρβος γκαρντ είχε κλείσει από την περασμένη εβδομάδα για έναν χρόνο, ωστόσο ανακοινώθηκε σήμερα από την «πράσινη» ΚΑΕ.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Νεμάνια Νέντοβιτς για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς γεννήθηκε στις 16/6/1991 στην πόλη Nova Varos της Σερβίας, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα σε ηλικία 11 ετών στην Ιταλία με την Ascoli, εξαιτίας του πατέρα του, ο οποίος ήταν επαγγελματίας παίκτης χάντμπολ στην ομάδα. Σε ηλικία 15 ετών επέστρεψε στη Σερβία αγωνιζόμενος στον Crvena Zvezda όπου άρχισε να δείχνει το σπουδαίο του ταλέντο. Το 2008 προήχθη στην πρώτη ομάδα και εντυπωσίασε από την πρώτη του κιόλας σεζόν. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 2012 όταν και «μετακόμισε» στη Λιθουανία για λογαριασμό της Lietuvos Rytas, αγωνιζόμενος μάλιστα και στην Euroleague έχοντας 9.8 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στις 27 Ιουνίου του 2013 έγινε draft από τους Phoenix Suns στην 30η θέση και ακολούθως πήγε με ανταλλαγή στους Golden State Warriors. Μάλιστα, ένας αναλυτής του ESPN τον είχε χαρακτηρίσει «Ντέρικ Ρόουζ της Ευρώπης» και τούτο γιατί η αθλητικότητα, η εκρηκτικότητα, το ύψος και η ικανότητά του να παίξει τόσο στη θέση «1», όσο και στη θέση «2» θυμίζουν έντονα τον Αμερικανό γκαρντ.

Στο πρωτάθλημα του NBA αγωνίστηκε σε 23 ματς τη σεζόν 2013/2014 και άλλα 17 στην αναπτυξιακή τους ομάδα, τους Santa Cruz Warriors στην G- league. Εκεί είχε πολύ καλή παρουσία με 14 πόντους, 4.1 ασίστ και 2.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Το καλοκαίρι του 2014 συμμετείχε στο Summer League με τους Golden State Warriors έχοντας 9.4 πόντους και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Τον Νοέμβριο του 2014 έμεινε ελεύθερος και επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ισπανικής Valencia. Πρόλαβε να αγωνιστεί σε 5 ματς στην Euroleague έχοντας 8 πόντους και 3.6 ασίστ ανά ματς.

