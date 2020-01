Το πάλεψε η Σάκκαρη κόντρα στην Οσάκα- Εχασε 2-1 σετ στο Μπρισμπέιν

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο Μπρισμπέιν, στην πρεμιέρα της για το 2020.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης (πέρυσι Νο1 για μεγάλο διάστημα), την Ναόμι Οσάκα και λίγο έλειψε να κάνει την μεγάλη έκπληξη. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ και θα μπορούσε να πάει το ματς στο τάι μπρέικ και να διεκδικήσει τη νίκη, αν η σπουδαία Γιαπωνέζα τενίστρια δεν της έκανε το μπρέικ στο 4-3 του τρίτου σετ.

Η Οσάκα επικράτησε με 6-2 στο πρώτο σετ, με την Σάκκαρη να κερδίζει το δεύτερο με 7-6, επικρατώντας στο τάι μπρέικ με 7-4. Στο τρίτο σετ μετά το 3-3, έχασε τρία συνεχόμενα γκέιμς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

.@naomiosaka defeats Sakkari 6-2, (4)6-7, 6-4 and books her spot in the @brisbanetennis second round! pic.twitter.com/Tv7rcC8iwy