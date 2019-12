Συγκίνηση: Παίκτης του NBA είδε την μητέρα του μετά από 3 χρόνια και «λύγισε» [βίντεο]

Δεν πίστευε στα μάτια του ο Κρις Σίλβα των Μαϊάμι Χιτς όταν είδε το χριστουγεννιάτικο δώρο που του έκανε η ομάδα του.

Ο Γκαμπονέζος ζει το όνειρό του στα γήπεδα του ΝΒΑ, όμως στερείται την οικογένειά του, που ζει αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην αφρικανική χώρα. Τους έχει συναντήσει μόλις μια φορά τα τελευταία επτά χρόνια.

Όταν, λοιπόν, είδε την μητέρα του να μπαίνει στο γήπεδο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ζώντας στο έπακρο τη συγκλονιστική στιγμή -μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που είδαμε να συμβαίνει φέτος στα γήπεδα.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

It’s been 3 years since @SilvaObame has seen his mother. Tonight they reunited and it was everything you could imagine and more.



Thanks to @NBA Commissioner Adam Silver and Sr. VP of Int Basketball Operations Kimberly Bohuny with the support of @NBA_Africa for making it happen. pic.twitter.com/aIFvIpgd3x