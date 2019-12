Γερμανία: Οι οπαδοί της Μάιντς τραγουδούν εν χορώ το... «Last Christmas» των Wham! [βίντεο[

Τι κι αν η ομάδα του έχανε με 0-1 από τη Λεβερκούζεν; Οι οπαδοί της Μάιντς την αποχαιρέτησαν για το 2019 τραγουδώντας εν χορώ το «Last Christmas» των Wham!

Οι οπαδοί της Μάιντς έδωσαν το «παρών» στην εντός έδρας ήττα της ομάδας τους από τη Λεβερκούζεν για την 17η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα, λίγο προτού το 2019 μας αποχαιρετήσει. Ωστόσο αυτό το οποίο έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλο από το ότι τραγούδησαν «Last Christmas», δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι έχουν μπει για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Having a bad day?



Here's a video of Mainz fans singing Wham's "Last Christmas" during their last Bundesliga game before the winter break.



You're welcome.



(Video: @hankalinchen) pic.twitter.com/9qXOe8RBrD