Οπαδοί της ΑΕΚ, έκαψαν σημαία του Ισραήλ στο ματς με την Χάποελ [βίντεο]

Ενοχλημένοι είναι στο Ισραήλ από μερίδα οπαδών της ΑΕΚ, που έκαψαν σημαία της χώρας τους στο ΟΑΚΑ.

Το περιστατικό έγινε κατά την διάρκεια του αγώνα της Ενωσης με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, όπου 2-3 οπαδοί πήραν μία σημαία του Ισραήλ και της έβαλαν φωτιά, πάνω από μία της Παλαιστίνης που είχαν κρεμάσει.

Το γεγονός αυτό καταγράφηκε από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο γήπεδο, με το Israel Sports Rabbi να ανεβάζει μάλιστα στο Twitter το περιστατικό, που έγινε στην διάρκεια του αγώνα, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 91-78.

Not a good look from the AEK fans burning the Israeli 🇮🇱 flag with the Hizbullah and PLO flags in full display at the @JerusalemBasket vs @aekbcgr in @BasketballCL action. pic.twitter.com/8yIjXQzCEv