«Οι ομάδες της Euroleague συμφώνησαν να πληρώσουν το 80-85% των συμβολαίων»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει ότι οι ομάδες της Euroleague συμφώνησαν να πληρώσουν το 80% των μισθών των παικτών αν η δράση δεν συνεχιστεί και το 85%, αν η δράση επανέλθει.

Με τη δράση να έχει διακοπεί εδώ και πάνω από ένα μήνα, πολλά ακούγονται σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι ομάδες της Euroleague σχετικά με τα συμβόλαια των παικτών τους. Ο Εμιλιάνο Κάρσια του Sportando επικαλείται πηγές από την Ένωση Παικτών και αναφέρει ότι οι ομάδες συμφώνησαν να πληρώσουν το 80% των συμβολαίων, αν η σεζόν ακυρωθεί και το 85% αν η σεζόν επανέλθει. Ακόμη κι αν υπάρξει μόνο F8, τότε και οι 18 ομάδες θα πρέπει να πληρώσουν το 85%.

Θυμίζουμε πως ο Τζόρντι Μπερτομέου είχε αναφέρει ότι οριστική ενημέρωση για το μέλλον της Euroleague αναμένεται στα μέσα Μαΐου.

