Ολυμπιακός: Με Παπασταθόπουλο ο Ολυμπιακός στο Αϊντχόφεν

Ευχάριστα νέα για τον Πέδρο Μαρτίνς με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού ξεπέρασε τον τραυματισμό του από το ματς με τον Άρη και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς των «32» του Europa League την Πέμπτη απέναντι στην Αϊντχόφεν, στην Ολλανδία.

Έτσι, ο Πορτογάλος προπονητής δεν υπολογίζει μόνο τους τραυματίες Μάριο Βρουσάι και Αβραάμ Παπαδόπουλο, ενώ, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, επανέρχεται ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του.

Αναλυτικά, η 22μελής αποστολή που θα πετάξει για την Ολλανδία το πρωί της Τετάρτης αποτελείται από τους εξής παίκτες: Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Χολέμπας, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μασούρας, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Αϊντχόφεν. / The squad players selected ahead of the match against PSV Eindhoven.