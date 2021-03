Ολυμπιακός: Παίζει ο Μπα -Δίλημμα ανάμεσα σε Φορτούνη και Βαλμπουενά για την 11άδα με Αρσεναλ

Ο Ολυμπιακός δίνει αύριο (22:00) μεγάλο ματς κόντρα στην Αρσεναλ, στο πρώτο παιχνίδι των «16» του Europa League.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Άρσεναλ, με τον Μπα, του οποίου η συμμετοχή αποτελούσε ερωτηματικό, να προλαβαίνει και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή των «ερυθρόλευκων». Μάλιστα, αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο τότε θα είναι και στο βασικό σχήμα, πλάι στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Από εκεί και πέρα, μία θέση παίζεται για την ενδεκάδα, αυτή ανάμεσα σε Φορτούνη και Βαλμπουενά, στον σχηματισμό 4-3-2 που αναμένεται να παρατάξει ο Μαρτίνς. Οι εκλεκτοί του Πορτογάλου για το αρχικό σχήμα θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι Σα, Μπα, Σωκράτης, Λαλά, Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Μπρούμα, Ελ Αραμπί και ένας εκ των Φορτούνη-Βαλμπουενά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους Σα, Τζολάκη, Καραργύρη, Ανδρούτσο, Λαλά, Ντρέγκερ, Παπασταθόπουλο, Μπα, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Σουρλή, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Μασούρα, Βαλμπουενά, Φορτούνη, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Άρσεναλ. / The squad players selected ahead of the match against @Arsenal. 🔴⚪️⚽#Olympiacos #UEL #OLYARS #Football #FootballGame #SquadList @EuropaLeague pic.twitter.com/AeDcYW5cc1