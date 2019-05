Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Βαλμπουενά [εικόνες]

Ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Καρεμπέ μαζί με τον Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis and Mr. @Karembeu, with @MathieuVal8, after the signing of his contract with #Olympiacos FC!#karembeu #Valbuena #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/ZeEvCow3Q2