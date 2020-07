Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή του Σλούκα στον Πειραιά

Ο Κώστας Σλούκας είναι και επίσημα ξανά παίκτης του Ολυμπιακού!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Σλούκα για τρία χρόνια, με τον 30χρονο διεθνή γκαρντ να επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε μπασκετικά και «δέθηκε» μαζί της, για να γίνει ο ηγέτης της στη νέα εποχή που έχει χαραχθεί από τη διοίκηση και τον προπονητή, Γιώργο Μπαρτζώκα, τους τελευταίους μήνες.

Ο Σλούκας είχε συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» από τις αρχές Ιουνίου για τριετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο και αφού βρήκε μετά από αρκετές ημέρες συζητήσεων με τη Φενέρμπαχτσε τη λύση για να αποδεσμευτεί, είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, σκορπίζοντας θύελλα ενθουσιασμού στον κόσμο της ομάδας. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» στέλνουν ηχηρό μήνυμα στην Ευρωλίγκα για τις προθέσεις επιστροφής τους στο υψηλότερο επίπεδο και ο παίκτης κάνει πράξη την υπόσχεσή του το 2015, πως «δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν».

Μετά από πέντε χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέκτησε Euroleague, πρωταθλήματα και κύπελλα Τουρκίας και εξελίχθηκε σε παίκτη κορυφαίου επιπέδου, ο Σλούκας απέρριψε οποιαδήποτε κρούση είχε από Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, αλλά και ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο στη Φενέρ, για να γυρίσει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, που ήταν και η μόνη σκέψη στο μυαλό του, από τη στιγμή που οι αδελφοί Αγγελόπουλοι τον προσέγγισαν με σεβασμό και με τον σωστό τρόπο. Η αναμονή τελείωσε λοιπόν και ο Έλληνας γκαρντ φορά ξανά «ερυθρόλευκα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Κώστα Σλούκα.



Ο Έλληνας γκαρντ συναντήθηκε με τους προέδρους της ομάδας κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και έδωσαν τα χέρια για να επιστρέψει στο λιμάνι και να φορέσει ξανά τη φανέλα με τον έφηβο με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2012 και το 2013.



Ο 30άχρονος πλέι μέικερ θα είναι "ερυθρόλευκος" για τα επόμενα τρία χρόνια.



Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ολοκληρώνοντας το ρόστερ για τη νέα σεζόν, θέλει να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στους χορηγούς της ομάδας μας και ιδιαίτερα στην BWIN γιατί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά για όλη την κοινωνία παρέμειναν στο πλευρό μας και με την πολύτιμη αρωγή τους συνεχίζουμε να δημιουργούμε με οδηγό τις αξίες που εκφράζει ο Ολυμπιακός».

