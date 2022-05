Ολυμπιακός: Καυστική ανακοίνωση της Θύρας 7 κατά ποδοσφαιριστών -Γραμμένη σε αγγλικά και γαλλικά! - iefimerida.gr

Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε η Θύρα 7, με την οποία καταφέρεται κατά παικτών του Ολυμπιακού, για την εικόνα τους το τελευταίο διάστημα.

Έπειτα από την ήττα 1-2 στο Καραϊσκάκη από τον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό, οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού στρέφονται κατά ποδοσφαιριστών της ομάδας τους (όχι όλων), κατηγορώντας τους ότι επιδεικνύουν αδιαφορία μετά την ουσιαστική κατάκτηση του τίτλου στη Super League.

Μάλιστα, στο κείμενο που χαρακτηρίζουν «ανάξιους» τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, είναι γραμμένο -εκτός από τα ελληνικά- και στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Θύρα 7: Η ανακοίνωση κατά των παικτών του Ολυμπιακού

«Gate 7 Official. Οι περισσότεροι παίκτες είναι ανάξιοι για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και θα φύγουν από την ομάδα! Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν τα φετινά λάθη!

Most players aren’t worthy of playing for Olympiakos and will leave the team. We hope that this year’s mistakes are not repeated.

La plupart des joueurs sont indignes de l'Olympiakos et quitteront l'equipe! Nous esperons que les erreurs de cette annee ne se reproduiront pas!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας είναι για 47η φορά ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ελλάδος ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ μοναδικό και απλησίαστο! Όμως πολλοί που φοράνε την ΙΕΡΗ ερυθρόλευκη και ριγωτή, ειδικά τους τελευταίους μήνες, μετά από την ουσιαστική κατάκτηση του πρωταθλήματος, αποδείχτηκαν κατώτεροι των πάντα υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών όλης της ερυθρόλευκης οικογένειας! Όλοι αυτοί που είναι πολλοί και ΔΕΝ ΗΤΑΝ ικανοί ή αδιαφόρησαν, για την επίτευξη όλων των στόχων της ομάδας, πέραν του πάντα ΒΑΣΙΚΟΥ και ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ στόχου τον οποίο και πέτυχαν την κατάκτηση δηλαδή του πρωταθλήματος!

Αυτοί λοιπόν, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ στον ΘΡΥΛΟ και είναι δεδομένο ότι ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ! Το Σάββατο που μας έρχεται, η ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ είναι στο γήπεδο να γιορτάσουμε ένα ακόμα πρωτάθλημα όπως μόνο εμείς γνωρίζουμε! Το πρωτάθλημα που γεμίζει με υπερηφάνεια τον λαό του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, αυτό που θέλουν σαν τρελοί να κατακτήσουν οι αντίπαλοι του! 47ο πρωτάθλημα και 3ο σερί με VAR και ξένους διαιτητές.

Ίσα με αυτά που έχει ο νάνος του βορρά σε όλη του την ιστορία και περισσότερα απ' ότι έχει ο Αττιτλιακός Βοτανικού ή Τουρνουαϊκός τα τελευταία 26 χρόνια!!

Αναμένουμε την επόμενη χρονιά και περιμένουμε να διορθωθούνε όλα τα κακώς κείμενα ώστε να δημιουργηθεί ΚΑΙ ΠΑΛΙ μια ομάδα όπως αυτή της προηγούμενης τριετίας την οποία ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ και αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ακόμα και οι κομπλεξικοί εχθροί της».