Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Μπάικς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ Ντουάιτ Μπάικς για τον επόμενο 1,5 χρόνο.



Τυπικό θεωρούταν το ζήτημα της ανακοίνωσης του 30χρονου καθώς από χθες τα είχαν βρει σε όλα με τους Πειραιώτες. Ο Μπάικς έρχεται να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και κυρίως να καλύψει τα κενά που προέκυψαν από τους τραυματισμούς των Βασίλη Σπανούλη και Τέιλορ Ρότσεστι. Μετά και την προσθήκη του Σακίελ ΜακΚίσικ ο Ελληνας τεχνικός πιστεύει ότι μπορεί να κυνηγήσει μέχρι το τέλος της Regular Season την παρουσία του στα πλέι-οφ της Euroleague.

Ο άλλοτε παίκτης των Ντιτρόιτ Πίστονς, μετρούσε φέτος 21,4 πόντους, 6,5 ασίστ, 5,6 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα ανά ματς στην Κίνα με τους Shenzhen Leopards.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, Ντουάιτ Μπάικς, για τον επόμενο 1.5 χρόνο. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/F3NOFtSJd1 — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) February 16, 2020

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η τιμωρία της Euroleague στον Ολυμπιακό υφίσταται ακόμα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι να αρθεί η ποινή απαγόρευσης μεταγραφών, οι Μπαίκς και ΜακΚίσικ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διοργάνωση.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Ντουάιτ Μπάικς

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, Ντουάιτ Μπάικς, για τον επόμενο 1.5 χρόνο.

To Who is Who

Γεννήθηκε: 06/03/1989

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Tulsa 66ers (2011–2012), Oostende, BCM Gravelines (2012–2013), Toronto Raptors (2013–2014), Valencia, Tianjin Ronggang (2014–2015), Oklahoma City Blue, Los Angeles Lakers, Fujian Sturgeons (2015–2016), Oklahoma City Blue, Fujian Sturgeons (2016–2017), Detroit Pistons, Grand Rapids Drive (2017–2018), Shenzhen Leopards (2018-2020)

Οι αριθμοί του

Ο Ντουάιτ Μπάικς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στους Shenzhen Leopards. Σε σύνολο 24 αγώνων είχε μέσο όρο 21.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2.5 κλεψίματα».