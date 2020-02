Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Καφού και Μορ

Διπλό χτύπημα του Ολυμπιακού με τις μεταγραφές του Καφού και του Εμρέ Μορ.

Στον Ολυμπιακό ανήκει και επίσημα ο Καφού, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του. Ο 26χρονος υπέγραψε το συμβόλαιό του στα γραφεία των Πειραιωτών και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Ο Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέιρο Ντίας ή αλλιώς Καφού, είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, είναι γεννημένος στις 26 Φεβρουαρίου 1993 και αγωνίζεται στο χώρο του κέντρου. Ξεκίνησε ως επαγγελματίας από τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Βιτόρια Γκιμαράες (δεύτερη και πρώτη ομάδα), Λοριάν, Μετς και Λέγκια Βαρσοβίας. Έχει διατελέσει διεθνής με όλες τις “μικρές” εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας ενώ έχει πανηγυρίσει το νταμπλ στην Πολωνία με τη Λέγκια τη σεζόν 2017/18».

Καφού καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Cafú welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #Olympiacos #Welcome #Cafú #WelcomeCafú pic.twitter.com/ZGmVj5i76y

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Εμρέ Μορ. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τούρκου εξτρέμ, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα και στη συνέχεια υπέγραψε το δανεισμό του από τη Θέλτα στους «ερυθρόλευκους». Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει μπει οψιόν αγοράς στη συμφωνία των δύο ομάδων που φτάνει τα 6 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της πειραϊκής ΠΑΕ: Ο Εμρέ Μορ είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μορ γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου 1997 στη Δανία, με τουρκική υπηκοότητα. Αγωνίζεται στη θέση του ακραίου επιθετικού και στην επαγγελματική του καριέρα έχει φορέσει τις φανέλες των Νόρτζελαντ, Ντόρτμουντ, Θέλτα και Γαλατάσαραϊ. Έχει υπάρξει διεθνής με τις ομάδες Κ17, Κ18 και Κ19 της Δανίας, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε με την Κ21 της Τουρκίας αλλά και την ομάδα ανδρών, με την οποία μετράει 15 συμμετοχές και 1 γκολ. Έχει στο παλμαρέ του ένα Κύπελλο Γερμανίας (2016/17) και ένα Σούπερ Καπ Τουρκίας (2019/20).

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Εμρέ Μορ! / @Emremor29 is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #Welcome #EmreMor #WelcomeEmre pic.twitter.com/REileocg69