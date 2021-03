Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2021: Οριστικά χωρίς θεατές από το εξωτερικό

Οριστικά χωρίς θεατές από το εξωτερικό θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2021 το καλοκαίρι στο Τόκιο.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποφάσισε οριστικά να μην επιτρέψει την παρουσία θεατών από το εξωτερικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπως αναφέρει το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων "Kyodo". Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη διάδοση του κορονοϊού στο εσωτερικό της ασιατικής χώρας, η οποία θα φιλοξενήσει το μεγάλο αθλητικό ραντεβού με ένα χρόνο καθυστέρηση, από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου 2021.

Η απόφαση αφορά και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν επίσης στο Τόκιο, από 24 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου.

Japanese government decides to exclude overseas spectators from attending this summer's Tokyo Olympics and Paralympics, as part of efforts to prevent spread of the coronavirushttps://t.co/Jz1Uwp0XlL