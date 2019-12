Ο Ρότζερ Φέντερερ γίνεται κέρμα -Για πρώτη φορά εν ζωή Ελβετός [βίντεο]

Αναμφισβήτητα, ο Ρότζερ Φέντερερ είναι ο Ελβετός αθλητής που έχει γράψει ιστορία. Και η χώρα του βρήκε έναν ιστορικό τρόπο για να τον τιμήσει.

Για πρώτη φορά, ένας εν ζωή Ελβετός θα φιγουράρει σε κέρμα στην Ελβετία. Το νομισματοκοπείο της χώρας ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό κέρμα 20 φράγκων με τη μορφή του Φέντερερ. Τον Μάιο της επόμενης χρονιάς θα βγει και χρυσό κέρμα 50 φράγκων στο οποίο θα φιγουράρει ο «βασιλιάς» του τένις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα κοπούν 95.000 κέρματα Φέντερερ των 20 φράγκων, τα οποία θα κοστίζουν 30 φράγκα.

Ο Ρότζερ Φέντερερ ευχαρίστησε, μέσω των social media, για αυτό τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν να τον τιμήσουν στη χώρα του.

«Ευχαριστώ την Ελβετία και το ελβετικό νομισματοκοπείο για αυτή την απίστευτη τιμή και το προνόμιο», έγραψε στην ανάρτησή του.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6