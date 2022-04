O ΠΑΟΚ γράφει ιστορία απόψε στη Μασσαλία - iefimerida.gr

Ο προημιτελικός του Conference League Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ με πολλές προσφορές και στοιχηματικές επιλογές από το Pamestoixima.gr.

Η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται απόψε (22:00) στη Μασσαλία. Αντίπαλός του είναι η Μαρσέιγ, στον πρώτο προημιτελικό του Conference League. Στόχος του είναι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, εν όψει του αγώνα ρεβάνς που θα δώσει την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η σημερινή είναι η πέμπτη επίσκεψή του στη Γαλλία. Στις 4 προηγούμενες είχε μία ισοπαλία και 3 ήττες. Η Μαρσέιγ έχει δώσει 4 εντός έδρας παιχνίδια με ελληνικές ομάδες και μετράει 3 νίκες και μία ήττα.

Το Pamestoixima.gr έχει ετοιμάσει περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές για τον αγώνα Μαρσέιγ-ΠΑΟΚ. Προσφέρει ακόμα, 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του και το Money Back.*

Με 0% γκανιότα στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή του παίζεται και ο αγώνας της προημιτελικής φάσης του Europa League, Λειψία-Αταλάντα (19:45).

Δύο τριάδες για το Europa League και το Conference League

Το Pamestoixima.gr προσφέρει σήμερα ενισχυμένες αποδόσεις για 2 τριάδες με επιλεγμένους αγώνες του Europa League και του Conference League. Η πρώτη τριάδα περιλαμβάνει τη νίκη της Αταλάντα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Λειψία, τα Over 4,5 κόρνερ της Μπαρτσελόνα στο ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και τα Over 0,5 γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησής του με τη Μαρσέιγ. Η δεύτερη τριάδα αποτελείται από το πρώτο γκολ της Λυών στο ματς με την Γουέστ Χαμ, τα Over 1,5 γκολ της Λέστερ στο παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και τα Over 4,5 κόρνερ της Μαρσέιγ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Δωρεάν συμμετοχή στο Golden 21 του Pamestoixima.gr

Συνεχίζεται στο Pamestoixima.grκαι το Golden 21, ένα παιχνίδι προβλέψεων στο οποίο δεν απαιτείται καμία συμμετοχή στα τυχερά παίγνια. Με το Golden 21 οι παίκτες του Pamestoixima.gr προβλέπουν σε ποιους 7 αγώνες θα μπουν ακριβώς 21 γκολ και διεκδικούν έως και 21.000 ευρώ κάθε εβδομάδα ή ακόμα και το μεγάλο έπαθλο του 1.000.000 ευρώ!*

Από τη σελίδα του Pamestoixima.grοι παίκτες επιλέγουν κάθε εβδομάδα 7 αγώνες, από το Champions League, το Europa League και τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, και κερδίζουν αν σημειωθούν στα παιχνίδια τους συνολικά 21 γκολ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους.

Το εγγυημένο έπαθλο για τον νικητή, που θα βρει σωστά 21 γκολ σε 7 αγώνες μίας εβδομάδας, είναι 21.000 ευρώ. Σε περίπτωση περισσότερων νικητών το έπαθλο μοιράζεται ισόποσα. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκαν 2.253 νικητές και μοιράστηκαν τα 21.000 ευρώ.

Όσοι παίκτες χάσουν το Golden 21 για ένα γκολ διαφορά, δηλαδή στα παιχνίδια τους σημειωθούν 20 ή 22 γκολ, κερδίζουν από ένα δώρο. Την προηγούμενη εβδομάδα πήραν από ένα δώρο 4.439 παίκτες που έχασαν το Golden 21 για 1 γκολ.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις