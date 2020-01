Ο ΜακΓκρέγκορ χρειάστηκε μόλις 40 δευτερόλεπτα για να ρίξει στα σχοινιά τον Σερόνε

Εντυπωσιακή επιστροφή για τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ο οποίος σε μόλις σαράντα δευτερόλεπτα έβγαλε νοκ άουτ τον Σερόνε.

Τι κι αν την τελευταία φορά που βρέθηκε στο οκτάγωνο, πριν δεκαπέντε μήνες, είχε χάσει από τον Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο 31χρονος Ιρλανδός απέδειξε ότι παραμένει σε υψηλά στάνταρ καθώς μέσα σε σαράντα δευτερόλεπτα διέλυσε τον Σερόνε και πήρε τη νίκη από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Με μια εκπληκτική κλωτσιά στο κεφάλι και μια αριστερή μπουνιά ο ΜακΓκρέγκορ έστειλε τον Σερόνε στα σχοινιά και ανάγκασε τον ρέφερι να τον κηρύξει νικητή σε μόλις σαράντα δευτερόλεπτα.

Ηταν η πρώτη νίκη του ΜακΓκρέγκορ μετά το νοκ άουτ επί του Εντι Αλβάρεζ τον Νοέμβριο του 2016 και ήταν δεύτερη γρηγορότερη στην καριέρα του!

«Είμαι πρώτος αθλητής στην ιστορία του UFC που έχω νικήσει με νοκ άουτ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες κιλών! Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος και περήφανος. Έβαλα το όνομά μου στην ιστορία!», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος, μετά το τέλος του αγώνα ο Ιρλανδός.

