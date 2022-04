Ο Κώστας Φραγκολιάς σκοράρει στο ΟΠΑΠ Game Time - iefimerida.gr

Σχολιάζει τα play off της Super League και το μεγάλο ντέρμπι της Premier League.

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται την Κυριακή τα play off της Super League και η Premier League. H εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί τον Κώστα Φραγκολιά. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής, ο οποίος στον ελεύθερο χρόνο του, παίζει μπάλα με την ομάδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η), σχολιάζει τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής των play off της Super League, ΑΕΚ-Άρης στο ΟΑΚΑ (19:30). Εξηγεί γιατί δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ και αποκαλύπτει ποιον ποδοσφαιριστή ξεχωρίζει. Μιλάει επίσης για το άλλο παιχνίδι των play off, ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός που θα διεξαχθεί στους Ζωσιμάδες (19:00) και τονίζει το μεγάλο κίνητρο που έχουν οι δύο ομάδες για τη νίκη. Τέλος, αναφέρεται στη «μάχη» των δύο πάγκων, του Πεπ Γκουαρδιόλα και του Γιούργκεν Κλοπ, στο μεγάλο ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30).

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 178 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.