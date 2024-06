Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και τρόλαρε τον Μίλτο Τεντόγλου: «sorry not sorry» - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμη θεαματική εμφάνιση στο άλμα επί κοντώ κάνοντας μάλιστα πανελλήνιο. Και ενώ τα πανηγύρια δεν είχαν κοπάσει ο αθλητής θέλησε να πειράξει τον πολύ καλό του φίλο Μίλτο Τεντόγλου.

Μπορεί ο χρυσός Ολυμπιονίκης και κορυφαίος στον κόσμο στο μήκος Μίλτος Τεντόγλου να έχει όμως σαφώς περισσότερες επιτυχίες από αυτές που έχει ο Καραλής, ωστόσο ο τελευταίος βρήκε την ευκαιρία να τον τρολάρει και αυτό γιατί ο Τεντόγλου στην μεγάλη συλλογή μεταλλείων και ρεκόρ που έχει, δεν έχει ακόμη το πανελλήνιο ρεκόρ στο άθλημά του, σε αντίθεση με τον Καραλή, που είναι από χθες ο κορυφαίος επικοντιστής της Ελλάδας.

Η πλάκα στον Τεντόγλου

Ετσι λοιπόν έγραψε στα social media «Τεντόγλου» και «συγγνώμη» (sorry not sorry).

Το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή