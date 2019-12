Ο Αντετοκούνμπο γύρισε και κατατρόπωσε το Σικάγο – Περίπατος των Μπακς με 123-102

Μετά από δύο ματς απουσίας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο παρκέ και φρόντισε οι Μιλγουόκι Μπακς να κάνουν ευχάριστο ρεβεγιόν.

Η ομάδα του επικράτησε στην έδρα των Σικάγο Μπουλς εύκολα με σκορ 123-102, με τον Ελληνα άσο να παίζει μόλις 27 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Αυτό καθώς το ματς είχε κριθεί από νωρίς και ο προπονητής του είχε την ευκαιρία να τον ξεκουράσει λίγο παραπάνω.

Σε αυτά τα 27 λεπτά πρόλαβε να σημειώσει 23 πόντους με 8/14 σουτ (1 τρίποντο), ενώ μετά από καιρό ήταν αλάνθαστος από την γραμμή των βολών με 6/6. Ακόμη, είχε 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

The best of The Greek Freak:



23 PTS | 10 REB | 6 AST | 27 MIN. pic.twitter.com/GwnrOe02OO