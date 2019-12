«Γιάννης θα μου δώσεις τα παπούτσια σου;» -Ο Αντετοκούνμπο τα έδωσε σε αντίπαλό του που τα ζήτησε [βίντεο]

Σε μία πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Μπακς διέλυσαν την ομάδα της Νέας Υόρκης με 132-88 και στο τέλος του αγώνα, ο σέντερ των ηττημένων, Μίτσελ Ρόμπινσον πλησίασε τον Ελληνα άσο, όπου είχαν έναν εναγκαλισμό. Αφού τα είπαν για λίγο, ο Ρόμπινσον φαίνεται πως του ζήτησε τα παπούτσια που έχουν την υπογραφή του Greek Freak και αυτός του τα έδωσε με μεγάλη προθυμία.

Αφού ο Γιάννης του δίνει τα παπούτσια, ο Ρόμπινσον τον ευχαριστεί και στην κουβέντα… πετάγεται ο αδερφός του Αντετοκούνμπο, Θανάσης, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση στον αγώνα. Ο αντίπαλός τους πήρε τα παπούτσια και ευχαρίστησε τον MVP της περσινής σεζόν στο NBA και μέσω Twitter.

Thanks for the shoes @Giannis_An34 https://t.co/RnkWVwpZ1D