Ξέσπασε ο Ντιλέινι: «Σταματήστε να λέτε ψέματα για μένα και τον Ολυμπιακό»

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι είδε τα τελευταία 24ωρα το όνομά του να συνδέεται με τον Ολυμπιακό εν όψει του καλοκαιριού.

Παρότι δεσμεύεται με την Μπαρτσελόνα για ακόμη ένα χρόνο (στο συμβόλαιό του υπάρχει το +1 για τις δύο πλευρές). Δεδομένου αυτού, κι αφού ο προσωπικός του λογαριασμός στο Twitter κατακλύστηκε από μηνύματα αναφορικά με το πού θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν, ο γκαρντ των μπλαουγκράνα τοποθετήθηκε κάνοντας λόγο για ψέματα που γράφονται και κατασκευασμένες θεωρίες.

"Ένα άρθρο εμφανίζεται για "ενδιαφέρον" και κάποιος δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία για μία ψεύτικη προσφορά και ένα σωρό άλλα πράγματα, που επινόησαν. Παρεμπιπτόντως, δεν έχω μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα από πέρσι το καλοκαίρι. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ και βρείτε τα γεγονότα, πριν γράψετε μια ιστορία" έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του ο Μάλκολμ Ντιλέινι.

Article comes out about “interest” and somebody puts a whole story together about a fake offer and a whole bunch of other stuff they made up 😂😂 by the way I haven’t talked to bartzokas since last summer. STOP LYING and just get all the facts before making a story