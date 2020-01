Ντέιβιντ Στερν: Ο άνθρωπος που μετέτρεψε το NBA σε παγκόσμιο φαινόμενο- Τι είπαν οι θρύλοι του μπάσκετ για τον θάνατό του

Το όνομα του Ντέιβιντ Στερν έγινε συνώνυμο του NBA.

O Αμερικανός παράγοντας, μετέτρεψε το εγχώριο πρωτάθλημα μπάσκετ σε ένα brand με την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως από κάθε άλλο πρωτάθλημα οποιουδήποτε σπορ.

Το όνομά του, είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα από πλευράς παραγόντων στον παγκόσμιο αθλητισμό. Είναι στην ίδια λίστα με αυτό του Εκλεστόουν στην Formula 1 ή του Χαβελάνζε στο ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος που πήρε τα ηνία του πρωταθλήματος το 1984 ως κομισάριος, φτάνοντας το NBA σε επίπεδα που κανείς δεν φανταζόταν ως τότε στις ΗΠΑ.

Ο Στερν ήταν ένας άνθρωπος που οι φαν του μπάσκετ στις ΗΠΑ λάτρευαν να… μισούν, αλλά στην τελευταία του σεζόν, όταν παρουσίασε το draft του 2013 (όπου επελέγη και ο Αντετοκούνμπο από τους Μπακς), ενώ αποδοκιμαζόταν σε κάθε ανακοίνωση ονόματος, στην τελευταία του ανακοίνωση, δέχτηκε ένα standing ovation, το οποίο αντιμετώπισε με χιούμορ.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 1984 στο draft εκείνης της χρονιάς (πρώτος παίκτης που είχε αναγγείλει ήταν στο Νο1 ο Χακίμ Ολάζουον), πέρασαν οι μεγαλύτεροι θρύλοι του μπάσκετ. Επί των ημερών του, όσοι τεράστιοι παίκτες δεν έγιναν πριν αναγνωρίσιμοι παγκοσμίως (λόγω του ότι το marketing ως τότε της Λίγκας, ενδιαφερόταν μόνο για την εγχώρια αγορά), είδαν την γενιά του 80’ να γίνεται ίνδαλμα στα μάτια εκατομμυρίων φαν του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.

Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Κόμπι Μπράιαντ, Λεμπρόν Τζέιμς, Σακίλ Ο’ Νιλ, Λάρι Μπερντ, τα… «Bad boys» των Ντιτρόιτ Πίστονς και τόσα άλλα αστέρια, έγιναν πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες και περιοδικά όλου του πλανήτη.

Αξίζουν μερικά στοιχεία για να καταλάβει κανείς τι άλλαξε στον μπασκετικό «πλανήτη» ο Ντέιβιντ Στερν.

Στο παρελθόν ο Στερν ήρθε σε ρήξη με τους αθλητές για τα δικαιώματά τους, με το πρωτάθλημα το 1999 να οδηγείται σε λοκ άουτ και να μη ξεκινά ως τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, όλοι αναγνώρισαν τις προσπάθειές του να γίνει παγκόσμιο brand το NBA και του έβγαλαν το καπέλο, ως τον πιο σκληρό, αλλά αγαπητό παράγοντα, που έφτασε τη Λίγκα, στο Νο1 παγκόσμιο προϊόν. Χαρακτηριστικό είναι το ποστ του κορυφαίου όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν:

«Χωρίς τον Ντέιβιντ Στερν, το NBA δεν θα ήταν, αυτό που είναι σήμερα. Το οδήγησε σε δύσκολους καιρούς, το γιγάντωσε και το μετέτρεψε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δημιουργώντας ευκαιρίες που λίγοι θα φαντάζονταν πριν. Το όραμά του και ο τρόπος που ηγήθηκε, που έδωσαν την ευκαιρία να δείξω στην παγκόσμια σκηνή τα όσα κατάφερα. Αγαπούσε πολύ το μπάσκετ και απαιτούσε τελειότητα από όλους όσους συνεργάζονταν μαζί του. Και γι’ αυτό πάντα τον θαύμαζα. Δεν θα ήμουν αυτός που είναι, χωρίς την ύπαρξή του. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Από την πλευρά του, ο Μάτζικ Τζόνσον έγραψε στο Twitter: «Θυμάμαι ένα μίτινγκ που είχαμε στη Νέα Υόρκη όπου συζητούσαμε την αναβάθμιση του πρωταθλήματος και του Ολ Σταρ Γκέιμ. Ο Στερν άλλαξε την ιστορία. Όταν το 1991 ανακοίνωσα ότι έχω τον ιό HIV, οι άνθρωποι φοβόντουσαν πως μπορεί να κολλήσουν, μόνο με μια χειραψία. Αυτός μου επέτρεψε να παίξω την επόμενη χρονιά στο Ολ Σταρ Γκέιμ με με έστειλε με την Ντριμ Τιμ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου αλλάξαμε τον κόσμο του μπάσκετ».

