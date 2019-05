Ο Νίκος Γκάλης τραγουδά το «Φίλε έλα απόψε που πονάω»- Μαζί με τον Χρήστο Χολίδη [βίντεο]

View this post on Instagram

Πρώτη φορά τραγούδησε κ διάλεξε εμένα όπως είπε !! Έχεις μεγάλη καρδιά μου είπε που είπες ότι χαρη σε μένα δεν εμπλεξες με ναρκωτικά κ κακές παρέες !! Νικο Γκάλη να ξέρεις πως πολλά παιδιά σαν εμένα δεν έμπλεξαν με κακές παρέες κ αυτό χαρη σε σένα !! Επειδή θέλαμε απλά να σου μοιάσουμε ! Σ ευχαριστούμε για όλα ❤️respect