Επιστροφή στις νίκες με «διπλό» Αντετοκούνμπο οι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναλαμβάνει δράση.

Μετά από ένα κακό παιχνίδι στο Μαϊάμι, όπου τα «Ελάφια» έχασαν εύκολα, ο Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στην τρίτη περίοδο και βοήθησε την ομάδα του να κερδίσει με 119-100 τους Ιντιάνα Πέισερς.

Οι πρωτοπόροι του NBA ξεκίνησαν εντυπωσιακά στην πρώτη περίοδο και προηγήθηκαν μέχρι και με 22 πόντους (33-11), όμως από τα μισά της δεύτερης περιόδου ως τις αρχές της τρίτης, ήταν πολύ άστοχοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω στο σκορ με 59-58. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Αντετοκούνμπο… Αρχισε να μοιράζει ασίστ στους συμπαίκτες του και πήρε κάποια σημαντικά σουτ, με το σκορ στο τέλος της τρίτης περιόδου να φτάνει στο 89-79. Στην τέταρτη περίοδο το σκορ ξέφυγε και πάλι σε διαφορές των 20 πόντων, με τον Greek Freak να τελειώνει την αναμέτρηση με 29 πόντους (10/23 σουτ με 2 τρίποντα και 7/7 βολές), 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και ένα κλέψιμο.

The best of the Greek Freak:



29 PTS | 12 REB | 6 AST | 28 MIN pic.twitter.com/25leUCSAiy