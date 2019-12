Το νέο στολίδι του Λίβερπουλ στα... σκαριά [βίντεο]

Το Λίβερπουλ ετοιμάζεται τα επόμενα χρόνια να υποδεχθεί ένα πραγματικό στολίδι.

Το νέο 52.000 θέσεων γήπεδο πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην Έβερτον, με την ομάδα να ετοιμάζεται να καταθέσει σήμερα τα σχέδια στην αρμόδια υπηρεσία και να δημοσιεύει βίντεο και φωτογραφίες που εντυπωσιάζουν.

Τα «ζαχαρωτά» δεν σταματούν να προσφέρουν απλόχειρα ευχάριστες ειδήσεις στους οπαδούς τους, καθώς μετά την πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι ως προπονητή το Σάββατο για τα επόμενα 4.5 χρόνια, οι «μπλε» του Μερσεϊσάιντ εντός της ημέρας πρόκειται να καταθέσουν τα τελικά σχέδια στην πολεοδομία του Λίβερπουλ για το νέο τους στάδιο.

Είναι πλέον ξεκάθαρο πως το πλάνο της ομάδας εφαρμόζεται με μόνο γνώμονα την ανοδική πορεία, καθώς μετά τις επενδύσεις στην ενίσχυση του ρόστερ (Ριτσάρλισον, Ιγουόμπι κλπ) και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από αναγνωρισμένο και πολυνίκη προπονητή, μπαίνει στις ράγες (ήταν γνωστό αλλά πλέον παίρνει και... μπρος) το νέο «στολίδι» της.

Το γήπεδο θα είναι χωρητικότητας 52.000 θέσεων, σχεδόν 13.000 περισσότερες από το Goodison Park και θα εδράζει στην Bramley-Moore Dock. Όπως αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας, το γήπεδο πρόκειται να έχει τεράστια επίδραση στο βόρειο κομμάτι του Λίβερπουλ, αρχίζοντας από την επαναδιαμόρφωση των γύρω του γηπέδου αποβαθρών του λιμανιού, ενώ παράλληλα θα τονωθεί και η αγορά.

🏟 | We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!



A detailed planning application will be submitted today. 🙌 #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr