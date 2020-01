Νέο «χτύπημα» Μουρίνιο με τον αντίπαλο πάγκο- «Ημουν αγενής με έναν ηλίθιο» [βίντεο]

Η ήττα της Τότεναμ στην έδρα της Σαουθάμπτον προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ζοσέ Μουρίνιο.

Κάποια στιγμή την ώρα του αγώνα, πήγε πάνω από τους ανθρώπους του πάγκο της αντίπαλης ομάδας, «κατασκοπεύοντας» τις σημειώσεις που κρατούσε ένας εκ των βοηθών προπονητή των γηπεδούχων. Ο πάγκος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή και ο Μουρίνιο δέχτηκε την κίτρινη κάρτα.

Ομως ο Μουρίνιο δεν σταμάτησε εκεί. Οταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ανέφερε πως καλώς ο διαιτητής τον παρατήρησε, αλλά επιτέθηκε στο άτομο, πάνω από το οποίο πήγε να «τσεκάρει» τις σημειώσεις του, την ώρα του αγώνα.

«Νομίζω ότι η κίτρινη κάρτα ήταν δίκαιη διότι ήμουν αγενής, όμως ήμουν αγενής απέναντι σε έναν ηλίθιο! Είχα πριν έντονο διάλογο με αυτόν τον τύπο», είπε χαρακτηριστικά.

