NBA: Πουλήθηκαν οι Γιούτα Τζαζ

Νέα ιδιοκτησία για τους Γιούτα Τζαζ στο NBA.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, η οικογένεια Μίλερ πούλησε την ομάδα από τη Γιούτα στον ιδρυτή της εταιρίας Qualtrics.



Η συγκεκριμένη οικογένεια είχε αγοράσει τους «Μορμόνους» το 1986 έναντι 22 εκατ. δολαρίων και όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα το deal ανήλθε στα 1,6 δισ. δολάρια.

After 35 years of stewardship, the Millers have entered into an agreement to sell the Utah Jazz to Qualtrics founder @RyanQualtrics, sources tell ESPN.