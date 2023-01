NBA: Πώς να χάσετε 80 εκατομμύρια δολάρια -Ο Ντένις Σρέντερ έδειξε τον τρόπο - iefimerida.gr

He did it again. Πάλι τα κατάφερε ο Ντένις Σρέντερ, ο «Dennis the Menace», όπως τον αποκαλούσε η FIBA στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ.

Δικαίως, διότι τον Σεπτέμβριο ο δαιμόνιος πλέι-μέικερ οδήγησε την Εθνική Γερμανίας στο χάλκινο μετάλλιο απέναντι σε κατά τεκμήριο ανώτερους αντιπάλους, όπως η Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν έλειψαν μάλιστα και οι ανταλλαγές «γαλλικών» ανάμεσα στον παρορμητικό Σρέντερ και την εξέδρα σε εκείνον τον απίστευτο προημιτελικό του Βερολίνου, όπου η Νατσιονάλμανσαφτ κέρδισε την Ελλάδα με 107-96, με 26 πόντους του Σρέντερ.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Σρέντερ φαίνεται να κερδίζει ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα με την καθιέρωσή του στους Λος Άντζελες Λέικερς, την πιο ένδοξη ομάδα του ΝΒΑ (μαζί με τους Μπόστον Σέλτικς), όπως αναφέρει η Deutsche Welle.

Καλός, αλλά …απρόβλεπτος

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με καταγωγή από τη Δυτική Αφρική κατά το ήμισυ, ο Ντένις Σρέντερ γεννήθηκε στο ταπεινό Μπραουνσβάϊγκ, στα παιδικά του χρόνια είχε τρέλα με το σκέιτμπορντ, αλλά γρήγορα ανακάλυψε το μπάσκετ. Λένε ότι την καριέρα του «απογείωσε» ένας Έλληνας, ο Κώστας Φλεβαράκης, ο οποίος στη σεζόν 2012-13 βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία των «Λιονταριών». Εμπιστεύθηκε τον Σρέντερ κι εκείνος του ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη, κλείνοντας τη σεζόν με μέσο όρο 12 πόντους, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, για να αναδειχθεί τελικά «καλύτερος νεαρός Γερμανός» στην Μπούντεσλιγκα.

Ιδανική εξέλιξη σε εποχές που το γερμανικό μπάσκετ αναζητούσε τον διάδοχο του περίφημου Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος μεγαλούργησε στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Μόνο που ο Σρέντερ είναι άλλη περίπτωση. Δεν είναι allround παίκτης όπως ο Νοβίτσκι, δεν έχει την παροιμιώδη πειθαρχία του Νοβίτσκι. Όλο και κάποιο σχόλιο θα κάνει για συμπαίκτες και προπονητές, όλο και κάποια ένταση θα βγάλει στα αποδυτήρια, όλο και κάποιους θα ενοχλήσει με τα διαμαντένια σκουλαρίκια και την «Λαμποργκίνι» των 700 ίππων που οδηγεί στα 25 του, γιατί απλά μπορεί.

Ο ίδιος δίνει τη δική του εξήγηση: «Είμαι ο πρώτος που έρχεται στο γήπεδο και ο τελευταίος που φεύγει. Και από τους άλλους δεν ζητάω τίποτα περισσότερα από αυτά που απαιτώ κι εγώ από τον εαυτό μου» δηλώνει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό Sports Illustrated.

It's showtime!



Μάλλον ο Σρέντερ ταιριάζει καλύτερα στον φανταχτερό κόσμο του ΝΒΑ, παρά στο φιλήσυχο Μπραουνσβάϊγκ. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει το άλμα για να αγωνιστεί με τους Atlanta Hawks και τους Oklahoma City Thunder. Αλλά το 2019 η Νατσιονάλμανσαφτ πηγαίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κίνας με κρυφές ελπίδες για μετάλλιο, για να χάσει με κάτω τα χέρια από τη …Δομινικανή Δημοκρατία. Η απόδοση του Σρέντερ δεν αρκεί, πολλοί λένε ότι πρέπει να αναζητηθεί άλλος «διάδοχος» του Νοβίτσκι, πιο ταλαντούχος και λιγότερο φωνακλάς. Ωστόσο ο Σρέντερ ανεβαίνει κατηγορία στο ΝΒΑ και υπογράφει στους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο εμβληματικός Μάτζικ Τζόνσον λέει ότι δεν του γεμίζει το μάτι, αλλά ο Σρέντερ ολοκληρώνει μία αξιοπρεπή σεζόν.

Και μετά γίνεται το αδιανόητο: Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το 2021 οι Λέικερς του προτείνουν νέο συμβόλαιο τεσσάρων ετών με συνολική αμοιβή 84 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ο Σρέντερ δεν υπογράφει. Προφανώς νομίζει ότι θα βρει πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Μεγαλομανία; Αμέλεια; Πάντως το καλύτερο συμβόλαιο δεν ήρθε ποτέ. Και στο Ευρωμπάσκετ του 2022 δίπλα στο όνομα του Ντένις Σρέντερ αναγράφεται απλώς «χωρίς ομάδα».

Αλλά οι Λέικερς δεν του κρατάνε κακία. Βλέπουν την απόδοσή του και του κάνουν νέα πρόταση, μόνο που δίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ΝΒΑ, δηλαδή 2,64 εκ. δολάρια για μία σεζόν. Περίπου 80 εκατομμύρια λιγότερα απ΄όσα έδιναν το 2021. Ο Σρέντερ υπογράφει. Λίγο αργότερα θα δηλώσει ότι «στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ η προσφορά των 84 εκατομμυρίων, άρα δεν θα μπορούσα και να την απορρίψω». Λέει αλήθεια; Κανείς δεν ξέρει.

Παίκτης, επιχειρηματίας, οικογενειάρχης

Η ουσία είναι αλλού. Στα 30 του ο απρόβλεπτος Σρέντερ φαίνεται να έχει ωριμάσει ξαφνικά. Ίσως γιατί παντρεύτηκε την παιδική του φίλη Έλεν Ζιόλο, με την οποία έχουν δύο παιδιά. Ίσως γιατί, μετά από χρόνια στο ΝΒΑ, η περιουσία του υπολογίζεται πλέον στα 35 εκατομμύρια δολάρια. Ίσως γιατί ανακαλύπτει συνεχώς νέα ενδιαφέροντα. Ήδη λανσάρει τη δική του σειρά με αθλητικά ρούχα. Επίσης έχει αγοράσει την παλιά του ομάδα στη Γερμανία, τους Lions του Μπραουνσβάϊγκ. Μάλλον αποτελεί μοναδική περίπτωση παίκτη του NBA, που διαθέτει δική του ομάδα στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε στο Sports Illustrated, «θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο μπάσκετ στο Μπραουνσβάϊγκ με κλειστό γήπεδο, ιατρικό τμήμα και γυμναστήριο. Επενδύουμε σε ακίνητα. Θέλουμε να ανοίξουμε και κάποια καταστήματα, να ζωντανέψει λίγο η πόλη…».

Στο αγωνιστικό κομμάτι τίποτα δεν ήταν εύκολο, ακόμη και μετά το τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Μπορεί ο Ντένις Σρέντερ να τα βρήκε με τους Λέικερς, αλλά κάποια προβλήματα στην έκδοση βίζας δεν τον άφησαν να δώσει το παρών στην αρχή της σεζόν. Σαν να μην έφταναν αυτά, τραυματίστηκε στον αντίχειρα και χρειάστηκε επέμβαση. Αλλά ξαφνικά, τον Ιανουάριο του 2023, το όνομα του ακούγεται ξανά στο Λος Άντζελες. Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ο δαιμόνιος πλέι μέικερ, με 32 πόντους, οδηγεί τους Λέικερς σε ανέλπιστο θρίαμβο απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ. Λίγες μέρες αργότερα, με 24 πόντους και 6 ασίστ του Σρέντερ, οι Λέικερς θα ανατρέψουν διαφορά 25 πόντων και θα φύγουν νικητές από τη μάχη απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλείζερς. Και έπεται συνέχεια…