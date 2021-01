«Βόμβα» στο NBA: Ο Τζέιμς Χάρντεν στους Μπρούκλιν Νετς

FULL TRADE DETAILS, per @ShamsCharania



Nets get:

◻️ James Harden



Rockets get:

◻️ Oladipo

◻️ Exum

◻️ Kurucs

◻️ 3 BKN first-rounders

◻️ 1 MIL first

◻️ 4 BKN 1st-round swaps



Pacers get:

◻️ Caris LeVert

◻️ 2nd-rounder



Cavs get:

◻️ Jarrett Allen

◻️ Taurean Prince pic.twitter.com/esGgmHULmI