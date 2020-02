Εγινε και αυτό στο NBA: Οι Νιου Γιορκ Νικς... απέλυσαν τον πρόεδρο τους

Τέλος από τους Νιου Γιορκ Νικς αποτελεί ο... πρόεδρός τους.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας πήρε την απόφαση να λύσει την συνεργασία του με τον Στιβ Μιλς όπως αποκαλύπτει ο Αντριάν Βοϊνιαρόφσκι. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του γνωστού δημοσιογράφου του ESPN πρόκειται για επιλογή που μπορεί να ξαφνιάζει αλλά να έχει μεγάλη λογική.

New York is parting ways with President Steve Mills, league source tells ESPN.

Ο Τζέιμς Ντόλαν, ιδιοκτήτης της ομάδας, έχει θέσει στόχο την συνεργασία του με τον Μασάι Ουτζίρι ο οποίος βρίσκεται πίσω από το χτίσιμο της ομάδας των Ράπτορς που έφτασε πέρσι στην κατάκτηση του τίτλου του ΝΒΑ.

Knicks owner Jim Dolan is targeting Toronto president Masai Ujiri to ultimately oversee New York’s operations, league sources tell ESPN. He is under contract through 2020-2021 in Toronto.