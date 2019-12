NBA: Το Χιούστον «αυτοκτόνησε» χάνοντας σε διπλή παράταση από το Σαν Αντόνιο- Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Η έκπληξη της βραδιάς στο NBA έγινε στο Σαν Αντόνιο Σπερς, όπου οι γηπεδούχοι κέρδισαν με απίθανη ανατροπή τους Χιούστον Ρόκετς.

Μόλις 1:42 πριν το τέλος, οι Σπερς έχαναν με 8 πόντους (νωρίτερα έχαναν με 22), αλλά κατάφεραν να πάνε το παιχνίδι στη παράταση και τελικά να το κερδίσουν με 135-133, παρά τους 50 πόντους του Τζέιμς Χάρντεν, αφού χρειάστηκε οι δύο ομάδες να παίξουν και δεύτερη παράταση!

