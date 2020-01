NBA: Εντυπωσιακό ντεμπούτο του Γουίλιαμσον- Εβαλε 22 πόντους σε 18 λεπτά το νέο αστέρι του αμερικανικού μπάσκετ

Εντυπωσιακός ήταν στο ντεμπούτο στο NBA ο Ζάιον Γουίλιαμσον, το νέο μεγάλο αστέρι του αμερικανικού μπάσκετ.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του, στο ντεμπούτο του με τους Νιου Ορλεανς Πέλικανς, όπου ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η ομάδα του ηττήθηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 121-117. Ο νεαρός φόργουορντ, που πολλοί θεωρούν πως θα είναι ο διάδοχος του Λεμπρόν Τζέιμς, σημείωσε 22 πόντους έχοντας 8/11 σουτ, μαζί με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, σε 18 μόλις λεπτά συμμετοχής.

ZION WILLIAMSON'S DEBUT 🔥



22 PTS in 18 MINS

17 4th Q PTS in 3 MINS

8-11 FG

4-4 3PT

2-4 FT

7 REB

3 AST

5 TOpic.twitter.com/bDTH4SAlnM